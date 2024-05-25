Российская железная дорога. Фото иллюстративное: Antanasc

Партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге в российском Ярославле. Эта станция считается важным логистическим узлом для транспортировки военных грузов.

Об этом в субботу, 25 мая, сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

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Из-за пожара на релейном шкафу начались перебои в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".

"Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и другие", — отмечается в сообщении.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" нашли радиолокационные станции российских захватчиков на востоке от Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Россияне таким образом прикрывают аэродром. Также агенты "АТЕШ" внимательно следят за перемещениями кораблей Черноморского флота РФ.