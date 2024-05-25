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Партизаны парализовали одну из станций российской железной дороги — подробности от АТЕШ

25 мая 2024 06:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге в российском Ярославле
Российская железная дорога. Фото иллюстративное: Antanasc
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге в российском Ярославле. Эта станция считается важным логистическим узлом для транспортировки военных грузов.

Об этом в субботу, 25 мая, сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

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Из-за пожара на релейном шкафу начались перебои в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".

"Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и другие", — отмечается в сообщении.

Напомним, партизаны движения "АТЕШ" нашли радиолокационные станции российских захватчиков на востоке от Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Россияне таким образом прикрывают аэродром. Также агенты "АТЕШ" внимательно следят за перемещениями кораблей Черноморского флота РФ.

поезда
поджог
диверсия
партизаны
железная дорога
Россия

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