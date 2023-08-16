Партизани спільно із ЗСУ ліквідували "нову партію окупантів": ефектне відео

Українські партизани. Фото: google

На фронті успішно працюють не лише Сили оборони України, але й українські партизани. Вони надають захисникам необхідну інформацію та спільно знищують російських загарбників.

Про те, як підпілля спільно із ЗСУ ліквідували окупантів, оприлюднили у Центрі національного спротиву.

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Повідомляється, що на тимчасово окупованій території України партизани зібрали та передали ЗСУ інформацію про місця розташування окупантів. Завдяки цьому Сили оборони завдали прицільних ударів, які знищили десятки росіян, їхню техніку та військовий об’єкт ворога.

"Сили оборони завдали прицільних ударів по підрозділах противника, що вирішив провести навчання на захоплених українських землях. Точні втрати серед особового складу російських окупаційних військ уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці Збройних сил України звільнили Урожайне Донецької області. Українські бійці закріплюються на рубежах.

Додамо, що контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох ділянках фронту. Окрім цього, захисники мають успіхи на півдні України.