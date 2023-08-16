Партизаны совместно с ВСУ ликвидировали "новую партию оккупантов": эффектное видео

Украинские партизаны. Фото: google

На фронте успешно работают не только Силы обороны Украины, но украинские партизаны. Они предоставляют защитникам необходимую информацию и совместно уничтожают российских захватчиков.

О том, как подполье совместно с ВСУ ликвидировали оккупантов, обнародовали в Центре национального сопротивления.

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Работа партизан и ВСУ

Сообщается, что на временно оккупированной территории Украины партизаны собрали и передали ВСУ информацию о местонахождении оккупантов. Благодаря этому Силы обороны нанесли прицельные удары, уничтожившие десятки россиян, их технику и военный объект врага.

"Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, решившего провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили Урожайное Донецкой области. Украинские бойцы закрепляются на рубежах.

Добавим, что контрнаступление ВСУ продолжается по меньшей мере на трех участках фронта. Кроме того, защитники имеют успехи на юге Украины.