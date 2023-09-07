Партизаны в действии: в Олешках взорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ

Автомобиль с сотрудниками ФСБ за несколько секунд до взрыва. Фото: Скриншот

Во временно оккупированных Олешках украинские партизаны взорвали автомобиль с сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Вместе с ними взорвались и солдаты сопровождения.

Об этом сообщает Инсайдер со ссылкой на источники в СБУ.

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В результате взрыва автомобиля один сотрудник ФСБ погиб сразу. Второй находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ранения получили трое солдат сопровождения.

Сообщается, что к этой атаке против оккупантов приложили руку сотрудники СБУ. Взорванные сотрудники ФСБ действовали в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мер и заодно — чтобы пытать украинцев.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 31 августа, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о совершенном партизанами нападении на военную базу России. В результате инцидента были уничтожены по меньшей мере четыре транспортные единицы врага.

Напомним, в понедельник, 28 августа, во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв. Как оказалось, это работа партизан по казарме ОМОНа подразделения "кадыровцев".