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"П**дошат со всех сторон": окупант поскаржився на відсутність боєприпасів та великі втрати

6 липня 2023 22:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"П**дошат со всех сторон": окупант поскаржився на відсутність боєприпасів та великі втрати
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський окупант розповів про великі втрати серед військових. Він також поскаржився на відсутність боєприпасів.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Про що говорив загарбник

Російський окупант розповів про втрати, а саме одного загиблого та двох поранених. Він сказав, що керівництво армії відмовляється видавати солдатам боєприпаси. 

Перехоплена розмова окупанта:

— Коротше, ми ж у Луганськ виїжджали 1-й взвод у нас був, один — "200", два — "300-х", нах*й, — окупант.

— Це ті, які виїжджали в суботу перед вами? — запитала співрозмовниця. 

— Так, які перед нами поїхали, ось один — "200", два — "300", — загарбник.

— Вони куди поїхали? — співрозмовниця.

— Вони в тилу стоять, — окупант.

— А чому в них тоді "200-ті"? — співрозмовниця.

— Не знаю, ми сьогодні бачили пацанів, я особисто спілкувався, хотів із Ленінградом із кимось, хто зі мною в Луганську. Заїхали туди, бл*ть, я кажу: "Де командир", — "Командира немає, поїхав", я кажу: "А хто з вами старший живе?", каже — "Нікого з нами немає, всі поїхали". Ось вони мені й кажуть один — "200", двоє "300-х", — розповів військовий РФ.

— Так ви туди їздили? — співрозмовниця.

— Ну, до позицій сьогодні їздили, хотіли щось вирішити, що нам робити-то, бл*ть, безвихідь, — окупант.

— Ось знову брешеш, а кажеш "вдома сидимо", виявляється їздили, — співрозмовниця.

— Тому що я зранку взяв із "магою" і поїхав, що тут чекати з моря погоди? Зранку встали і поїхали. З'їздили і назад додому, ми нікуди не виходимо. Нах*й треба? П**дошать з усіх боків, — загарбник.

— А на чому ви їздили? — співрозмовниця.

— На мотоблоці, нах*й, — окупант.

— Де ви його взяли? — співрозмовниця.

— А я не знаю, "мелкий" звідкись пригнав, нах*й, десь сп*здив. Хоч патрони на кулемет намутили, бл*, вони нам патрони своїм же не хотіли давати, ми ох*їли. Не знаю, ми з "магою" хотіли, бл*, комбата побачити, який нас із Луганська відправляв, його теж не попався він нам під руку, бл*ть, ми б йому висказали, хто він є і що, нах*й. Усі нормально сидять, бл*ть, хоча нам обіцяли теж у тил, а привезли, *бать його в рот, аля-улю, нах*й. Коротше, там поки що теж командування немає. Ну, ось ми щас хлопчині сказали, там у них генерал якийсь приїжджає, нах*й, щоб сказав, щоб до нас сюди заїхав хоча б, нах*й, тут подивився, яке бл*дство тут у нас коїться, нах*й, не знаю, що як, який це матиме вигляд? Сюди бояться всі їздити, — додав загарбник.

Нагадаємо, дружина російського окупанта розповіла про значні втрати у підрозділах ЗС РФ. Вона також сказала про відмову деяких командирів виконувати накази заради збереження життів загарбників.

Також ми писали, що розвідка України перехопила розмову російського окупанта, де він розповідає про втрати та скаржиться на відсутність боєприпасів. Він каже, що зброї майже немає.

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