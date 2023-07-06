"П**дошат со всех сторон": оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов и большие потери

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российский оккупант рассказал о больших потерях среди военных. Он также пожаловался на отсутствие боеприпасов.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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О чем говорил захватчик

Российский оккупант рассказал о потерях, а именно одного погибшего и двух раненых. Он сказал, что руководство армии отказывается выдавать солдатам боеприпасы.

Перехваченный разговор оккупанта:

— Короче, мы ж в Луганск уезжали 1-й взвод у нас был, один — "200", два — "300-х", нах*й, — оккупант.

— Это которые уезжали в субботу перед вами? — спросила собеседница.

— Да, которые перед нами уехали, вот один — "200", два — "300", — захватчик.

— Они куда уехали? — собеседница.

— Они в тылу стоят, — оккупант.

— А почему у них тогда "200-е"? — собеседница.

— Не знаю, мы сегодня видели пацанов я лично общался, хотел с Ленинградом с кем, кто со мной в Луганске. Заехали туда, бл*дь, я говорю: "Где командир", — "Командира нет, уехал", я говорю: "А кто с вами старший живет?", говорит — "Никого с нами нет, все уехали". Вот они мне и говорят один — "200", двое "300-х", — рассказал военный РФ.

– Так вы туда ездили? — собеседница.

— Ну, до позиций сегодня ездили хотели че решить, че нам делать-то, бл*дь, безысходность, — оккупант.

— Вот снова врешь, а говоришь "дома сидим", оказывается ездили, — собеседница.

— Потому что я с утра взял с "магой" и поехал, че здесь ждать з моря погоды? С утра встали и поехали. Съездили и обратно домой, мы никуда не выходим. Нах*й надо? П**дошат со всех сторон, — захватчик.

— А на чем вы ездили? — собеседница.

— На мотоблоке, нах*й, — оккупант.

— Где вы его взяли? — собеседница.

— А я не знаю, "мелкий" откуда-то пригнал, нах*й, где-то сп*здил. Хоть патроны на пулемет намутили, бл*, они нам патроны своим же не хотели давать, мы ах*ели. Не знаю, мы с "магой" хотели, бл*, комбата увидеть, который нас с Луганска отправлял, его тоже не попался он нам под руку, бл*дь, мы бы ему высказали, кто он есть и че, нах*й. Все нормально сидят, бл*дь, хотя нам обещали тоже в тыл, а привезли, *бать его в рот, аля-улю, нах*й. Короче, там пока тоже командования нет. Ну, вот мы щас пареньку сказали, там у них генерал какой-то приезжает, нах*й, чтоб сказал, чтоб к нам сюда заехал хотя бы, нах*й, тут посмотрел, какое бл*дство здесь у нас творится, нах*й, не знаю, че как, как это будет выглядеть? Сюда боятся все ездить, — добавил захватчик.

Напомним, жена российского оккупанта рассказала о значительных потерях в подразделениях ВС РФ. Она также сказала об отказе некоторых командиров выполнять приказы для сохранения жизней захватчиков.

Также мы писали, что разведка Украины перехватила разговор российского оккупанта, где он рассказывает о потерях и жалуется на отсутствие боеприпасов. Он говорит, что оружия почти нет.