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"Там вообще тяжело": дружина окупанта розповіла про відмову командирів виконувати накази

2 липня 2023 19:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Там вообще тяжело": дружина окупанта розповіла про відмову командирів виконувати накази
Російський окупант на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Дружина російського окупанта розповіла про значні втрати у підрозділах ЗС РФ. Вона також сказала про відмову деяких командирів виконувати накази заради збереження життів загарбників.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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У телефонній розмові вона поскаржилася на небажання російських окупантів брати участь у бойових діях на території України. За її словами, загарбники втрачають велику кількість живої сили.

Пряма мова дружини окупанта:

  • Найгірша ситуація — полк 1231 колишній. Їх до "ДНР" кудись приєднали, каже, там узагалі важко, коротше, повна ж*па ось у них.
  • Там навіть цей командир відмовляється виконувати накази. Йому кажуть: "А що, тобі типу погони не потрібні?". Ніяк ні, ми краще життя хлопців збережемо.

Нагадаємо, розвідка України перехопила розмову російського окупанта, де він розповідає про втрати та скаржиться на відсутність боєприпасів. Він каже, що зброї майже немає.

Також ми писали, що українські воїни продовжують вибивати ворога з території України. Наші захисники мужньо тримають лінію оборони та нещадно "ліквідовують" російських військових. Окупанти масово скаржаться та говорять про те, що краще вмерти, ніж залишатись на фронті.

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