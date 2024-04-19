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Пентагон негайно направить боєприпаси в Україну після ухвалення рішення про допомогу

19 квітня 2024 20:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Пентагон негайно направить боєприпаси в Україну після ухвалення рішення про допомогу
Військова допомога Україні. Фото ілюстративне: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь. Серед усьогого іншого він включатиме спроможності ППО та артилерії.

Про це заявив речник міністерства оборони Сполучених Штатів Америки генерал-майор Пет Райдер, повідомляє український журналіст Остап Яриш у мікроблозі X.

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Повідомлення про допомогу Україні. Фото: скриншот

Пентагон направить допомогу Україні

 

Пентагон оперативно відправить Україні пакет військової допомоги, якщо рішення щодо її надання буде ухвалене Палатою представників та Сенатом.

"Щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь, який серед іншого включатиме спроможності ППО та артилерії", — сказав Райдер.

Раніше ми розповідали, що відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання. 

Глава чеського уряду Петр Фіала оголосив, що Чехія готова надати Україні пів мільйона артилерійських снарядів. Він додав, що країна планує передати ще мільйон протягом наступного року.

США
війна
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Пентагон
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Сенат

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