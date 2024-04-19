Пентагон немедленно направит боеприпасы в Украину после принятия решения о помощи

Военная помощь Украине. Фото иллюстративный: Милитарный

Как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.

Об этом заявил спикер министерства обороны Соединенных Штатов Америки генерал-майор Пэт Райдер, сообщает украинский журналист Остап Ярыш в микроблоге X.

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Пентагон направит помощь Украине

Пентагон оперативно отправит Украине пакет военной помощи, если решение о ее предоставлении будет принято Палатой представителей и Сенатом.

"Только что помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений, который будет включать в себя возможности ПВО и артиллерии", — сказал Райдер.

Ранее мы рассказывали, что состоялось срочное заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.

Глава чешского правительства Петр Фиала объявил, что Чехия готова предоставить Украине полмиллиона артиллерийских снарядов. Он добавил, что страна планирует передать еще миллион в течение следующего года.