Перед підривом Каховської ГЕС росіяни почали більше мародерити, — ЦНС

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

Перед підривом Каховської ГЕС, російські окупаційні війська почали активніше мародерити на тимчасово окупованій Херсонській області. Усе награбоване росіяни вивозили в напрямку Криму.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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У ЦНС розповіли, що російські окупаційні війська продовжують терор на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на лівобережжі Херсонщині окупанти обкрадають місцевих жителів.

"Напередодні підриву гідроелектростанції загарбники почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік Криму. Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах. Зокрема село Стрілкове", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.

А вже 8 червня генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір неможливий.