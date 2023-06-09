Перед подрывом Каховской ГЭС россияне стали больше мародерить, — ЦНС

Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ

Перед подрывом Каховской ГЭС российские оккупационные войска начали активнее мародерить на временно оккупированной Херсонской области. Все награбленное россияне вывозили в направлении Крыма.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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В ЦНС рассказали, что российские оккупационные войска продолжают террор на временно оккупированных территориях. В частности, на левобережье Херсонской области оккупанты обворовывают местных жителей.

"Накануне подрыва гидроэлектростанции захватчики начали активнее разворовывать имущество и вывозить в сторону Крыма. Мародерили россияне не только на левобережье, также оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городках и селах. В частности, село Стрелковое", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.

А уже 8 июня генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.