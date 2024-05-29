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Передислокация вражеской техники в Донецкой области — в АТЕШ объяснили, что происходит

29 мая 2024 04:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Партизаны зафиксировали перемещение российской техники в Донецкой области
Российские военные грузовики. Фото иллюстративное: krymr.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На временно оккупированных территориях Донецкой области враг перемещает свою военную технику и личный состав. Это свидетельствует о том, что Миобороны РФ пытается компенсировать потери личного состава группы войск "Юг".

Об этом во вторник, 28 мая, сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

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Агенты "АТЕШ" уже не в первый раз замечают передислокацию российской техники из зоны ответственности группировки оккупационных войск "Центр" в зону "Юг".

"Это может свидетельствовать о том, что группировка "Центр" компенсирует потери личного состава "Юга", понесенные в районах Раздоловки и Часового Яра", — предполагает "АТЕШ".

Также оккупанты продолжают надеяться на "мангалы", которые должны их спасти от ударов FPV-дронов. Однако, учитывая взрывную мощь современных дронов-камикадзе и "надежность" таких "мангалов", грузовик с экипажем долго не проживет.

Ранее партизаны "АТЕШ" сообщили о поражении узла связи российских захватчиков в Алуште. Также агенты нашли радиолокационные станции россиян на востоке от Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

война
российские войска
Донецкая область
военная техника
партизаны
оккупация

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