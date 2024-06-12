Українські прикордонники знищили екскаватор росіян на півночі

Перетворили на металобрухт — прикордонники вдарили дроном по екскаватору окупантів
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий екскаватор за допомогою дрона.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 12 червня.
Знищення техніки окупантів
Прикордонники за допомогою FPV-дрона прицільно влучили в екскаватор російських окупантів та перетворили їхню техніку на металобрухт.
У ДПСУ уточнили, що ворог використовував цю техніку для будівництва укріплень на півночі України.
Нагадаємо, українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили дроном-камікадзе по російському комплексу дальнього спостереження "Муром".
Також в ЗСУ показали, як завдали удару по ворожій ТОС-1А "Сонцепьок".
Крім того, прикордонники завдали ударів по російських окупантах. Вони знищили склад боєкомплектів ворога та два укриття.
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