Українські прикордонники знищили екскаватор росіян на півночі

Знищений екскаватор. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий екскаватор за допомогою дрона.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 12 червня.

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Знищення техніки окупантів

Прикордонники за допомогою FPV-дрона прицільно влучили в екскаватор російських окупантів та перетворили їхню техніку на металобрухт.

У ДПСУ уточнили, що ворог використовував цю техніку для будівництва укріплень на півночі України.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили дроном-камікадзе по російському комплексу дальнього спостереження "Муром".

Також в ЗСУ показали, як завдали удару по ворожій ТОС-1А "Сонцепьок".

Крім того, прикордонники завдали ударів по російських окупантах. Вони знищили склад боєкомплектів ворога та два укриття.