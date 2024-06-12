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Перетворили на металобрухт — прикордонники вдарили дроном по екскаватору окупантів

12 червня 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські прикордонники знищили екскаватор росіян на півночі
Знищений екскаватор. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий екскаватор за допомогою дрона.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 12 червня.

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Знищення техніки окупантів

Прикордонники за допомогою FPV-дрона прицільно влучили в екскаватор російських окупантів та перетворили їхню техніку на металобрухт. 

У ДПСУ уточнили, що ворог використовував цю техніку для будівництва укріплень на півночі України.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили дроном-камікадзе по російському комплексу дальнього спостереження "Муром". 

Також в ЗСУ показали, як завдали удару по ворожій ТОС-1А "Сонцепьок".

Крім того, прикордонники завдали ударів по російських окупантах. Вони знищили склад боєкомплектів ворога та два укриття.

російські війська
окупанти
війна в Україні
прикордонники
дрони
військова техніка

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