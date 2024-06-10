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Сліпий "Муром" — у ДПСУ показали ефектні кадри ураження ворожого комплексу спостереження

10 червня 2024 16:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прикордонники на Харківщині уразили російський комплекс "Муром" — відео
Момент удару дрона по комплексу "Муром". Джерело: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили дроном-камікадзе по російському комплексу дальнього спостереження "Муром". Ворожа техніка була виведена з ладу в Харківській області.

Кадри успішного знешкодження цілі показали в пресслужбі ДПСУ у понеділок, 10 червня.

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"Мінус ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром". Його уразили дроном-камікадзе прикордонники бригади "Сталевий кордон" на Харківському напрямку", — пишаються роботою в ДПСУ.

Зауважимо, що "Муром" — найдорожчий комплекс відеоспостереження російської армії. Завдяки своїй автономності, він здатен швидко розгортатися, а його вартість складає 50 тисяч доларів в базовій комплектації.

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Нагадаємо, раніше бригада показала кадри ударів дронів-камікадзе по позиціях і транспорту окупантів під Вовчанськом.

Також вартові кордону показали, як майстерно знищили вороже укриття та ліквідували російського солдата.

Крім того, їм вдалося успішно знищити російську позицію на Запорізькому напрямку завдяки майстерній роботі пілотів дронів-бомберів.

Україна
російські війська
ДПСУ
війна в Україні
прикордонники
Харківська область
військова техніка

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