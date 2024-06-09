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У ДПСУ опублікували відео зі знищення російського складу боєкомплектів та укриттів ворога

9 червня 2024 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники ефектно вдарили по складу боєкомплектів РФ та двох укриттях ворога — відео
Удар по позиції російських окупантів. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники "Помсти" завдали ударів по російських окупантах. Вони знищили склад боєкомплектів ворога та два укриття.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України в Telegram у неділю, 9 червня.

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Удар по окупантах

Прикордонники вдарили по складу боєкомплектів загарбників та двох укриттях ворога. Ураження сталося в Серебрянському лісі.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищили вороже укриття та ліквідували загарбника.

Також Третя штурмова бригада продовжує завдавати ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.

Україна
окупанти
прикордонники
війна
ДПСУ

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