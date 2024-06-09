Прикордонники ефектно вдарили по складу боєкомплектів РФ та двох укриттях ворога — відео

Удар по позиції російських окупантів. Фото: скриншот

Українські прикордонники "Помсти" завдали ударів по російських окупантах. Вони знищили склад боєкомплектів ворога та два укриття.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби України в Telegram у неділю, 9 червня.

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Прикордонники вдарили по складу боєкомплектів загарбників та двох укриттях ворога. Ураження сталося в Серебрянському лісі.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російських окупантів. Вони показали, як знищили вороже укриття та ліквідували загарбника.

Також Третя штурмова бригада продовжує завдавати ударів по ворогу на Харківщині. Цього разу українські воїни знищили ворожі бойові машини піхоти, протитанкову гармату "Рапіра" та багато піхотинців.