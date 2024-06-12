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Превратили в металлолом — пограничники ударили дроном по экскаватору оккупантов

12 июня 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские пограничники уничтожили экскаватор россиян на севере
Уничтоженный экскаватор. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеский экскаватор с помощью дрона.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 12 июня.

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Пограничники при помощи FPV-дрона прицельно попали в экскаватор российских оккупантов и превратили их технику в металлолом.

В ГПСУ уточнили, что враг использовал эту технику для строительства укреплений на севере Украины.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, украинские пограничники из бригады Гвардія наступу "Сталевий кордон" ударили дроном-камикадзе по российскому комплексу дальнего наблюдения "Муром".

Также в ВСУ показали, как нанесли удар по вражеской ТОС-1А "Сонцепек".

Кроме того, пограничники нанесли удары по российским оккупантам. Они уничтожили состав боекомплектов врага и два укрытия.

российские войска
оккупанты
война в Украине
пограничники
дроны
военная техника

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