Украинские пограничники уничтожили экскаватор россиян на севере

Уничтоженный экскаватор. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеский экскаватор с помощью дрона.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 12 июня.

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Пограничники при помощи FPV-дрона прицельно попали в экскаватор российских оккупантов и превратили их технику в металлолом.

В ГПСУ уточнили, что враг использовал эту технику для строительства укреплений на севере Украины.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, украинские пограничники из бригады Гвардія наступу "Сталевий кордон" ударили дроном-камикадзе по российскому комплексу дальнего наблюдения "Муром".

Также в ВСУ показали, как нанесли удар по вражеской ТОС-1А "Сонцепек".

Кроме того, пограничники нанесли удары по российским оккупантам. Они уничтожили состав боекомплектов врага и два укрытия.