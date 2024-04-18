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Первый F-16 прибудет в Украину еще до лета — детали от премьер-министра Бельгии

18 апреля 2024 19:05
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Илья Рябинин
редактор
Первый F-16 прибудет в Украину еще до лета — детали от премьер-министра Бельгии
F-16 бельгийских ВВС. Фото иллюстративное: Tom Gibbons/Global Aviation Resource
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Первый истребитель F-16 может прибыть в Украину еще до начала лета. Вместе с машиной могут быть переданы критически необходимые запчасти, детали, подвесное вооружение и боекомплект для курсового вооружения.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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По прогнозам главы правительства королевства, машина будет передана еще до начала июня.

"Мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами может состояться до лета этого года", — сказал политик.

Бельгийский премьер также подчеркнул, что поставки F-16 смогут усилить воздушный щит Украины на фоне последних ракетных ударов России.

F-16 для Украины — последние новости

Напомним, ранее стало известно, что Норвегия готовится передать Украине 22 самолета F-16, однако часть машин неисправна, а для полетов готова только дюжина истребителей.

Также мы писали, что украинские военные пилоты успешно завершили первый этап обучения на самолетах в Великобритании и готовятся к следующему этапу подготовки, который будет проходить во Франции.

В то же время главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал основные проблемы подготовки украинских пилотов на американских самолетах.

самолет
Украина
Бельгия
истребитель
война в Украине
F-16

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