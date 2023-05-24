Первый F-16 станет сильным сигналом для РФ от мира, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Первый украинский истребитель F-16 станет одним из сильнейших сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии только станет слабее. Это сигнал, что российский террор проиграл.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного обращения.

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Обращение Зеленского

Владимир Зеленский в своем обращении рассказал, что провел сегодня, 24 мая, первое заседание Ставки после всех важнейших визитов, встреч и решений. Прежде всего, это касается авиационной коалиции — коалиции современных истребителей для Украины.

"Первый украинский F-16 станет одним из сильнейших сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять — будет слабее, будет еще изолированнее. Это будет сигнал, что российский террор проиграл, а наш мир, основанный на уважении к независимых наций и права народов самим выбирать свой путь, выстоял", — сказал глава государства.

Он добавил, что украинские воины уже доказали, что могут овладеть современным оружием очень результативно, с самолетами будет так же.

"Главное — скорость тренировки и поставки, то есть время, которое пройдет между решениями и реальной защитой нашего неба", — подчеркнул Президент.

Напомним, что во вторник, 23 мая, Президент Украины Владимир Зеленский приехал на линию фронта возле Марьинки и Угледара. Он наградил орденами военных и анонсировал создание нового Корпуса морской пехоты.

Также Зеленский сообщил, что в Украине будет создан корпус морской пехоты. Украина намерена расширить свою морскую пехоту посредством создания новых бригад, оснащенных современной техникой и оружием.