Под Бахмутом Силы обороны сбили российский самолет: что известно

Украинская армия сбила уже более 300 самолетов рф

В ночь на 29 марта противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины сбила российский бомбардировщик Су-24М. Россияне потеряли свою боевую единицу в Бахмутском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Уничтожение российского самолета

Силы обороны Украины в ночь с 28 на 29 марта сбили очередной военный самолет.

Всего по данным Генерального штаба ВСУ, украинские защитники в течение полномасштабной войны уничтожили 306 российских самолетов.

Детали успешной работы ПВО

Известно, что российский бомбардировщик Су-24М был сбит в 1:30 29 марта на Бахмутском направлении.

В этой операции успешно отработали подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

Напомним, 15 марта украинские военные также сбили российский бомбардировщик Су-24. Вражескую авиацию удалось "приземлить" на том же участке фронта, в Бахмуте.

По российскому самолету отработал расчет ПЗРК 93-й механизированной бригады.

Добавим, что по состоянию на 29 марта Силы обороны Украины уничтожили 597 воздушных судов российской армии — кроме 306 самолетов разных типов, еще 291 вертолет.

Фото: Вооруженные силы Украины