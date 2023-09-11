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ЗСУ просунулися на Запоріжжі та біля Бахмута, — аналітики ISW

11 вересня 2023 07:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ просунулися на Запоріжжі та біля Бахмута, — аналітики ISW
Українські військові на танку. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Упродовж минулої доби, 10 вересня, Сили оборони України продовжували контрнаступ та просунулися у Запорізькій області. Окрім цього, ЗСУ мали успіх поблизу Бахмута. 

Про це йдеться в матеріалі від Інституту вивчення війни ISW.

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Контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області

Відтак, згідно з геолокаційними кадрами, які були оприлюднені 10 вересня, українські захисники просунулися на схід від Новопрокопівки, яка розташована у 18 кілометрах від Оріхова. 

За словами речника Таврійського угруповання військ України Олександра Штупуна, ЗСУ продовжили просуватися в районі населеного пункту Роботине і звільнили на цьому напрямку 1,5 кв. км території.

Контрнаступ ЗСУ на Донеччині

Окрім цього, 10 вересня Сили оборони мали успіх поблизу Бахмута на Донеччині. 

"Речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що українські сили досягли невідомого успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) Донецької області", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, контрнаступ України проти російських військ триватиме, попри настання холодної та вологої погоди. Проте ситуацію на фронті це ускладнить.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну обстановку на східних напрямках фронту. За його словами, вона залишається складною. Ворог не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

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