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Во время псевдовыборов окупантов СБУ атаковала "участки" дронами

13 сентября 2023 10:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во время псевдовыборов окупантов СБУ атаковала "участки" дронами
Украинский военный управляет беспилотником. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок". После такой "проверки" участок со всеми свезенными бюллетенями больше не работал.

Об этом сообщил собеседник УП в Службе безопасности Украины.

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Как рассказал анонимный собеседник, такая успешная операция — результат работы СБУ. Спецназовцы, так сказать, "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов.

"Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение десяти дней во время отдаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенко, Ивановка, Новоднепровка). Однако после трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени повреждены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие выборы заставили понервничать членов других избирательных участков в этом районе.

Напомним, недавно британская разведка спрогнозировала, что на псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях Украины победит "Единая Россия". Россия проводила эти выборы 8–10 сентября в оккупации параллельно с выборами в РФ.

ВСУ призвали украинцев не участвовать в псевдовыборах на оккупированных территориях.

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