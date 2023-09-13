Во время псевдовыборов окупантов СБУ атаковала "участки" дронами
Во время псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три украинских дрона-камикадзе атаковали "избирательный участок". После такой "проверки" участок со всеми свезенными бюллетенями больше не работал.
Об этом сообщил собеседник УП в Службе безопасности Украины.
Неудачные "выборы" РФ в оккупации
Как рассказал анонимный собеседник, такая успешная операция — результат работы СБУ. Спецназовцы, так сказать, "проверили" условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов.
Українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів pic.twitter.com/8TEPOsIs9s— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023
"Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение десяти дней во время отдаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенко, Ивановка, Новоднепровка). Однако после трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени повреждены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие выборы заставили понервничать членов других избирательных участков в этом районе.
Напомним, недавно британская разведка спрогнозировала, что на псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях Украины победит "Единая Россия". Россия проводила эти выборы 8–10 сентября в оккупации параллельно с выборами в РФ.
ВСУ призвали украинцев не участвовать в псевдовыборах на оккупированных территориях.