Под Кременной украинские воины уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепек"
Под Кременной продолжается противостояние украинских защитников и российских захватчиков. Силы обороны продолжают наносить по врагу удары, ослабляющие его боевой потенциал.
Видео удачной работы украинских военных по российской системе "Солнцепек" обнародовал народный депутат и волонтер Юрий Мысягин в среду, 27 марта.
Уничтожили вражеский "Солнцепек"
"В районе Кременной FPV-дронами отменяли очередную российскую ВВС-1А "Солнцепек"", — написал Мысягин.
На видео видно, как FPV — дрон Сил обороны атакует вражескую технику. В результате удачной работы оператора дрона вражеский "Солнцепек" был уничтожен.
Что такое ВВС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" находится на вооружении армии РФ с 2001 года. Она используется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности, а также разрушения фортификационных зданий путем мощного объемного взрыва.
"Солнцепек" находится на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии.
По словам военных экспертов, эта система наиболее эффективна для применения в горных условиях. Речь идет о взаимном наложении воздушных ударных волн и их многократном отражении от окружающих скал.
Ранее мы сообщали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады нанесли точный удар по российской технике и уничтожили танки и бронированные машины до останка.
Напомним, военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.
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