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Под Кременной украинские воины уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепек"

27 марта 2024 14:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Под Кременной украинские воины уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепек"
Уничтоженный украинскими военными "Солнцепек". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Под Кременной продолжается противостояние украинских защитников и российских захватчиков. Силы обороны продолжают наносить по врагу удары, ослабляющие его боевой потенциал.

Видео удачной работы украинских военных по российской системе "Солнцепек" обнародовал народный депутат и волонтер Юрий Мысягин в среду, 27 марта.

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"В районе Кременной FPV-дронами отменяли очередную российскую ВВС-1А "Солнцепек"", — написал Мысягин.

На видео видно, как FPV  дрон Сил обороны атакует вражескую технику. В результате удачной работы оператора дрона вражеский "Солнцепек" был уничтожен.

Что такое ВВС-1А "Солнцепек"

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" находится на вооружении армии РФ с 2001 года. Она используется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности, а также разрушения фортификационных зданий путем мощного объемного взрыва.

"Солнцепек" находится на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии.

По словам военных экспертов, эта система наиболее эффективна для применения в горных условиях. Речь идет о взаимном наложении воздушных ударных волн и их многократном отражении от окружающих скал.

Ранее мы сообщали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады нанесли точный удар по российской технике и уничтожили танки и бронированные машины до останка.

Напомним, военные ВСУ с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео удара по оккупантам.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
потери оккупантов

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