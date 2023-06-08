Під обстріл у Херсоні потрапив головний рабин України

Головний рабин України Моше Асман. Фото: facebook.com/chiefrabbiua

Сьогодні, 8 червня, російські окупанти атакували Херсон. Під їхній черговий обстріл потрапив головний рабин України Моше Асман.

Про це Моше Асман повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Асман потрапив під обстріл

Головний рабин України розповів, що він допомагав мешканцям міста з евакуацією внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Під час розповіді російські окупанти почали обстрілювати місто. На відео можна почути вибухи.

"Я у Херсоні, пливли за людьми — дивом вижили", — повідомив Асман.

Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони поранили щонайменше трьох людей.

Також ми писали, що Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область. Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підтоплення регіону та відвідав переправу, де відбувається евакуація населення підтопленого району Херсона.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Координаторкою системи ООН в Україні, Гуманітарною координаторкою Деніз Браун. Вони домовилися про евакуацію людей з окупованої частини Херсонської області.