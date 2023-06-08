Окупанти поранили щонайменше трьох людей під час обстрілу Херсона

Вибух у Херсоні. Фото: місцеві Telegram-канали

Сьогодні, 8 червня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони поранили щонайменше трьох людей.

Про це повідомляє МВС.

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"Зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

У МВС розповіли, що обстріл міста розпочався під час евакуації людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.

"Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше — людські життя", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють місто Херсон. Атака відбувається під час евакуації людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Також ми писали, що Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область. Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підтоплення регіону та відвідав переправу, де відбувається евакуація населення підтопленого району Херсона.

Додамо, за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.