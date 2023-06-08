Под обстрел в Херсоне попал главный раввин Украины

Главный раввин Украины Моше Асман. Фото: facebook.com/chiefrabbiua

Сегодня, 8 июня, российские оккупанты атаковали Херсон. Под их очередной обстрел попал главный раввин Украины Моше Асман.

Об этом Моше Асман сообщил на своей странице в Facebook.

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Асман попал под обстрел

Главный раввин Украины рассказал, что он помогал жителям города с эвакуацией в результате подрыва Каховской ГЭС.

Во время рассказа российские оккупанты начали обстреливать город. На видео можно услышать взрывы.

"Я в Херсоне, плыли за людьми — чудом выжили", — сообщил Асман.

Напомним, сегодня, 8 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они ранили по меньшей мере троих человек.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Координатором системы ООН в Украине, Гуманитарным координатором Дениз Браун. Они договорились об эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области.