Под обстрел в Херсоне попал главный раввин Украины
Сегодня, 8 июня, российские оккупанты атаковали Херсон. Под их очередной обстрел попал главный раввин Украины Моше Асман.
Об этом Моше Асман сообщил на своей странице в Facebook.
Асман попал под обстрел
Главный раввин Украины рассказал, что он помогал жителям города с эвакуацией в результате подрыва Каховской ГЭС.
Во время рассказа российские оккупанты начали обстреливать город. На видео можно услышать взрывы.
"Я в Херсоне, плыли за людьми — чудом выжили", — сообщил Асман.
Напомним, сегодня, 8 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они ранили по меньшей мере троих человек.
Также мы писали, что Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Координатором системы ООН в Украине, Гуманитарным координатором Дениз Браун. Они договорились об эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области.