Под утро оккупанты атаковали Днепропетровскую область, — Лысак
Сегодня под утро, 17 августа, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал ракеты.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
По словам Лысака, громко было в Новомосковском районе. К счастью, люди не пострадали.
"Без света остались 10 тыс. человек в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили, дома заживили", — рассказал он.
Глава Днепропетровской ОВА добавил, что другие последствия российской атаки уточняются.
Напомним, в среду, 16 августа, российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 18-летний парень, еще четыре человека пострадали.
Также мы писали, что в ночь на 16 августа враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки БпЛА возникли пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Добавим, 16 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они ударили по учебному заведению и территории больницы города.