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Под утро оккупанты атаковали Днепропетровскую область, — Лысак

17 августа 2023 07:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Под утро оккупанты атаковали Днепропетровскую область, — Лысак
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня под утро, 17 августа, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал ракеты.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, громко было в Новомосковском районе. К счастью, люди не пострадали.

"Без света остались 10 тыс. человек в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили, дома заживили", — рассказал он.

Глава Днепропетровской ОВА добавил, что другие последствия российской атаки уточняются.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 16 августа, российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 18-летний парень, еще четыре человека пострадали.

Также мы писали, что в ночь на 16 августа враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки БпЛА возникли пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Добавим, 16 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они ударили по учебному заведению и территории больницы города.

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