Під завалами будинку культури на Чернігівщині виявили тіло жінки

Наслідки російського обстрілу Чернігівської області. Фото: t.me/ok_pivnich1

Сьогодні, 21 липня, російські окупанти вдарили по Чернігівській області. Під завалами місцевого будинку культури знайшли тіло жінки.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Наразі розбір завалів у Чернігівській області продовжується.

"Виявлено тіло жінки, працівниці БК. На місці працює ДСНС", — розповів Чаус.

Він наголосив, що Росія — терорист, якого потрібно знищувати.

Допис Чауса. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Також ми писали, що російські окупанти упродовж минулої доби здійснили масовану ракетну атаку по Запорізькій області. Внаслідок удару по одному з підприємств, загинули чотири співробітники, ще двоє отримали травми.

Додамо, у ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.