Під завалами будинку культури на Чернігівщині виявили тіло жінки
Сьогодні, 21 липня, російські окупанти вдарили по Чернігівській області. Під завалами місцевого будинку культури знайшли тіло жінки.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Жертва внаслідок російської атаки
Наразі розбір завалів у Чернігівській області продовжується.
"Виявлено тіло жінки, працівниці БК. На місці працює ДСНС", — розповів Чаус.
Він наголосив, що Росія — терорист, якого потрібно знищувати.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Пошкоджена будівля місцевого будинку культури.
Також ми писали, що російські окупанти упродовж минулої доби здійснили масовану ракетну атаку по Запорізькій області. Внаслідок удару по одному з підприємств, загинули чотири співробітники, ще двоє отримали травми.
Додамо, у ніч проти 21 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами типу "Калібр" по терміналах із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини.