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Под завалами дома культуры в Черниговской области обнаружили тело женщины

21 июля 2023 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Под завалами дома культуры в Черниговской области обнаружили тело женщины
Последствия российского обстрела Черниговской области. Фото: t.me/ok_pivnich1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 июля, российские оккупанты ударили по Черниговской области. Под завалами местного дома культуры обнаружили тело женщины.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Разбор завалов в Черниговской области продолжается.

"Обнаружено тело женщины, работницы ДК. На месте работает ГСЧС", — рассказал Чаус.

Он подчеркнул, что Россия — террорист, которого нужно уничтожать.

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Пост Чауса. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Повреждено здание местного дома культуры.

Также мы писали, что российские оккупанты за прошедшие сутки совершили массированную ракетную атаку по Запорожской области. В результате удара по одному из предприятий, погибли четыре сотрудника, еще двое получили травмы.

Добавим, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.

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