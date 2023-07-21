Под завалами дома культуры в Черниговской области обнаружили тело женщины
Сегодня, 21 июля, российские оккупанты ударили по Черниговской области. Под завалами местного дома культуры обнаружили тело женщины.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Жертва в результате российской атаки
Разбор завалов в Черниговской области продолжается.
"Обнаружено тело женщины, работницы ДК. На месте работает ГСЧС", — рассказал Чаус.
Он подчеркнул, что Россия — террорист, которого нужно уничтожать.
Напомним, в пятницу, 21 июля, российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Повреждено здание местного дома культуры.
Также мы писали, что российские оккупанты за прошедшие сутки совершили массированную ракетную атаку по Запорожской области. В результате удара по одному из предприятий, погибли четыре сотрудника, еще двое получили травмы.
Добавим, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.