Предприятие в Луцке, куда попала ракета РФ, оказалось шведским заводом подшипников SKF
Предприятие в Луцке, куда сегодня попала российская ракета, оказалось шведским заводом подшипников SKF. В результате атаки погибли три человека.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на спикера завода.
Обстрел шведского завода в Луцке
"Минувшей ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и наша фабрика пострадала во время этой атаки", — сказал спикер SKF Карл Бьернстам.
Он подтвердил, что трое коллег погибли.
Бьернстам сказал, что компания рассмотрит последствия нападения и ущерб, причиненный фабрике, но добавил, что в первую очередь она сосредоточена на своих сотрудниках и их безопасности.
Согласно последнему отчету компании о прибылях и убытках, крупнейший в мире производитель промышленных подшипников имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работают на заводе в Луцке.
Напомним, около 5:00 15 августа в Луцке жители слышали громкие взрывы. Долгое время угроза повторного удара продолжалась в регионе и других западных областях. Однако, как выяснилось, было попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.
Кроме того, взрывы раздавались и во Львовской области и Львове. Оккупанты уничтожили павильон детского сада и повредили жилые дома.