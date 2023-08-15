Предприятие в Луцке, куда попала ракета РФ, оказалось шведским заводом подшипников SKF

Последствия удара по предприятию в Киеве. Фото: ГСЧС

Предприятие в Луцке, куда сегодня попала российская ракета, оказалось шведским заводом подшипников SKF. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на спикера завода.

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"Минувшей ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и наша фабрика пострадала во время этой атаки", — сказал спикер SKF Карл Бьернстам.

Он подтвердил, что трое коллег погибли.

Бьернстам сказал, что компания рассмотрит последствия нападения и ущерб, причиненный фабрике, но добавил, что в первую очередь она сосредоточена на своих сотрудниках и их безопасности.

Согласно последнему отчету компании о прибылях и убытках, крупнейший в мире производитель промышленных подшипников имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работают на заводе в Луцке.

Напомним, около 5:00 15 августа в Луцке жители слышали громкие взрывы. Долгое время угроза повторного удара продолжалась в регионе и других западных областях. Однако, как выяснилось, было попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.

Кроме того, взрывы раздавались и во Львовской области и Львове. Оккупанты уничтожили павильон детского сада и повредили жилые дома.