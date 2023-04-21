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Росіяни змінили тактику виявлення протиповітряних систем ЗСУ

21 квітня 2023 11:42
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Ворог вдосконалив прийоми пошуку українських комплексів ППО
Працюють українські радіолокаційні станції сил ППО. Фото Олександра Науменка
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти змінили підходи в роботі з виявлення та придушення українських систем протиповітряної оборони. Це в певні мірі може створювати додаткові незручності для української сторони.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Проблема наша полягає в тому, що росіяни дуже швидко навчаються, враховуючи попередні свої проколи, адаптуються і адаптують свою тактику до тих реалій, які є", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Вони зараз, пояснив він,  починають синхронізувати дії своїх систем радіоелектронної боротьби з метою придушення наших систем ППО.

До того ж, як зазначив Селезньов, росіяни активно використовують засоби радіотехнічної розвідки для того, щоб виявляти, де знаходяться наші системи ППО, з подальшим застосуванням авіації з ракетами, націленими на знищення цих наших комплексів.

В якому стані українські ППО

Західні партнери мають активізувати постачання для потреб українських протиповітряних сил новітніх ракетних комплексів і боєзапасу до них. Адже залишки радянських ракетних систем швидко підходять до завершення, а вітчизняний військово-промисловий комплекс наразі не здатен поповнити запаси до існуючих ракетних систем. 

Нагадаємо, на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", 21 квітня, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

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