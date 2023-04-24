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Подсчитано количество систем Patriоt, необходимых для защиты Украины

24 апреля 2023 12:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Двух батарей мало: сколько ЗРК Patriot нуждается в Украине
Противоракетные зенитные комплексы Patriot. Фото: NATO/Flickr
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Две батареи современных противоракетных зенитных комплексов Patriot не разрешат проблемы надежного закрытия неба от российских ракетных атак. Для большей эффективности прикрытия своего воздушного пространства Украине необходимо по меньшей мере два десятка таких систем.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Сбивать их бомбы — у нас такой возможности нет, а для того чтобы уничтожать их носители — бомбардировщики, нам нужно иметь достаточно мощные системы ПВО", — сказал Селезнев.

Ведь понятно, добавил он, что одна или две батареи Patriot нам критично и коренным образом ситуацию не изменят.

"Поэтому нам нужно не менее 20 таких систем. И то не факт, что они позволят нам закрыть всю территорию Украины, поскольку, как показывает практика, несколько пусковых установок могут нам закрыть площадь такого города как Днепр или Киев", — констатировал Селезнев.

Как решается вопрос закрытия неба

По итогам 11-го заседания в Рамштайне, которое состоялось 21-го апреля, Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

Российские оккупанты изменили подходы в работе по выявлению и подавлению украинских систем противовоздушной обороны. Это в некоторой степени может создавать дополнительные неудобства для украинской стороны.

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