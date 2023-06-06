Підрив Каховської ГЕС: облрада закликає евакуюватися

Як виглядає зруйнована росіянами гідроелектростанція. Фото: Facebook-сторінка журналіста Костянтина Риженка

Ситуація із підривом Каховської ГЕС та майбутнім затопленням частини території Херсонської області постійно відстежується українською владою. Перед евакуацією мешканцям необхідно перекрити газ і вимкнути усі електроприлади.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Ситуація під контролем

За словами Соболевського, українська влада постійно відстежує ситуацію і вживає усіх необхідних заходів.

Зокрема, обласною військовою адміністрацією була оголошена евакуація із територій, які можуть опинитися під водою.

Головне під час евакуації

Юрій Соболевський закликав мешканців тих районів, де буде відбуватися евакуація, особливо подбати про дітей та маломобільних людей, не забути про домашніх тварин.

"Під час евакуації не забудьте взяти з собою документи, перекрити газ та вимкнути електроприлади", — наголосив перший заступник голови облради.

Підрив Каховської ГЕС, інструкція від Херсонської облради

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.