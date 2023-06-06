Подрыв Каховской ГЭС: облсовет призывает эвакуироваться

Как выглядит разрушенная россиянами гидроэлектростанция. Фото: Facebook-страница журналиста Константина Рыженко

Ситуация с подрывом Каховской ГЭС и последующим затоплением части территории Херсонской области постоянно отслеживается украинскими властями. Перед эвакуацией жителям необходимо перекрыть газ и выключить все электроприборы.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Ситуация под контролем

По словам Соболевского, украинские власти постоянно отслеживают ситуацию и принимают все необходимые меры.

В частности, областной военной администрацией была объявлена эвакуация с территорий, которые могут оказаться под водой.

Главное во время эвакуации

Юрий Соболевский призвал жителей тех районов, где будет происходить эвакуация, особенно позаботиться о детях и маломобильных людях, не забыть о домашних животных.

"Во время эвакуации не забудьте взять с собой документы, перекрыть газ и выключить электроприборы", — подчеркнул первый заместитель председателя облсовета.

Подрыв Каховской ГЭС, инструкция от Херсонского облсовета

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.