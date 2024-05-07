Підрив мосту біля Часового Яру — у ЗСУ зробили заяву

Підірваний міст. Фото: скриншот

Збройні Сили України не підривали міст через канал Сіверський Донець — Донбас поблизу Часового Яру на Донеччині. Адже, цей об'єкт мав стратегічне значення.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону.

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"Можу підкреслити, що Збройні сили України міст через канал Сіверський Донець-Донбас не підривали", — сказав Волошин, підтверджуючи непричетність ЗСУ до підриву мосту.

Він додав, що цей об'єкт мав стратегічне значення й українські військові навпаки відбудовували його. Однак, міст зазнав удару FPV-дронами.

"Якраз, коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будматеріали, по ній влучили FPV-дрони", — сказав Волошин.

Нагадаємо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмута.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти розраховують захопити Часів Яр до 9 травня. Однак, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська навряд чи зможуть захопити населений пункт до цього часу.