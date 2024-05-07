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Подрыв моста возле Часового Яра — в ВСУ сделали заявление

7 мая 2024 11:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Подрыв моста возле Часового Яра — в ВСУ сделали заявление
Взорванный мост. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вооруженные Силы Украины не взрывали мост через канал Северский Донец — Донбасс близ Часового Яра Донецкой области. Ведь этот объект имел стратегическое значение.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона.

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Подрыв моста возле Часового Яра

"Могу подчеркнуть, что Вооруженные силы Украины городов через канал Северский Донец-Донбасс не взрывали", — сказал Волошин, подтверждая непричастность ВСУ к подрыву моста.

Он добавил, что этот объект имел стратегическое значение, и украинские военные наоборот отстраивали его. Однако мост потерпел удар FPV-дронами.

"Как раз, когда шел процесс, когда наш грузовик находился там и привез стройматериалы, по нему попали FPV-дроны", — сказал Волошин.

Напомним, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты рассчитывают захватить Часов Яр до 9 мая. Однако, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска вряд ли смогут захватить населенный пункт к этому времени.

война
мост
ВСУ
россияне
Донецкая область
оккупанты
война в Украине

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