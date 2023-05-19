Подрыв железной дороги в Крыму сорвал доставку вооружения для оккупантов

Авария на железной дороге в Крыму. Фото: росСМИ

Вчера, 18 мая, под оккупированным Симферополем сошел с рельсов поезд. Авария заблокировала единственную железнодорожную линию в порт, где базируется Черноморский флот России.

Об этом сообщает разведка Британии.

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Железнодорожная администрация в Крыму заявила, что авария произошла в результате "вмешательства посторонних лиц".

Аналитики отметили, что Российская Федерация будет пытаться быстро отремонтировать линию, но этот инцидент нарушит поставки товаров и, возможно, оружия, в частности, крылатых ракет "Калибр" в ЧФ.

"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит опасения Кремля относительно его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны России в Украине", — говорится в отчете.

Напомним, возле оккупированного Симферополя опрокинулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму упала российская ракета "Калибр". Это якобы произошло вблизи Вулкановки, небольшого поселения в Ленинском районе Крыма.

Добавим, россияне в последние два месяца почти не используют ракеты "Калибр", потому что хотят восстановить резервные запасы. Кроме того, использование "Калибров" до сих пор остается серьезной дилеммой для командования РФ.