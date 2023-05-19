Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подрыв железной дороги в Крыму сорвал доставку вооружения для оккупантов arrow

Подрыв железной дороги в Крыму сорвал доставку вооружения для оккупантов

19 мая 2023 09:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подрыв железной дороги в Крыму сорвал доставку вооружения для оккупантов
Авария на железной дороге в Крыму. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 18 мая, под оккупированным Симферополем сошел с рельсов поезд. Авария заблокировала единственную железнодорожную линию в порт, где базируется Черноморский флот России.

Об этом сообщает разведка Британии.

Читайте также:

Подрыв железной дороги сорвал доставку оружия для россиян

Железнодорожная администрация в Крыму заявила, что авария произошла в результате "вмешательства посторонних лиц".

Аналитики отметили, что Российская Федерация будет пытаться быстро отремонтировать линию, но этот инцидент нарушит поставки товаров и, возможно, оружия, в частности, крылатых ракет "Калибр" в ЧФ.

"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит опасения Кремля относительно его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны России в Украине", — говорится в отчете.

Напомним, возле оккупированного Симферополя опрокинулись вагоны с зерном. По неофициальной информации, на железной дороге произошел взрыв.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму упала российская ракета "Калибр". Это якобы произошло вблизи Вулкановки, небольшого поселения в Ленинском районе Крыма.

Добавим, россияне в последние два месяца почти не используют ракеты "Калибр", потому что хотят восстановить резервные запасы. Кроме того, использование "Калибров" до сих пор остается серьезной дилеммой для командования РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас