Подтопление Николаевщины: есть информация о погибшем

Подтопление Николаевской области Фото: google

В результате подрыва кафирами Каховской ГЭС в Николаевской области, села Снигиревская, Широковская и Гороховская стали подтопленными. В настоящее время сообщается об одном погибшем лице.

Об этом сообщает начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

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Уже зафиксирована первая жертва Николаевской области от стихийной катастрофы — 53-летнего мужчины из села Васильевка, который отказался от эвакуации и заплатил за это своей жизнью.

Местные полицейские находятся в постоянной готовности, используя плавсредства для патрулирования затопленных территорий и поиска нуждающихся в помощи.

"Ситуация на контроле. Обращаюсь к местным жителям, если вы нуждаетесь в какой-либо помощи, сразу звоните по телефону 102. Но ни в коем случае не пренебрегайте возможностью эвакуироваться на безопасные территории", — отметил Сергей Шайхет.

Напомним, уровень воды в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС уже поднялся до +101 см. Критический показатель для города +105 см. Как добавил мэр Николаева, на нижней набережной в центре города из-за подъема воды начали образовываться провалы. Уже два человека мало в них не попали.

Отметим, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.