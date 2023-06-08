Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подтопление Николаевщины: есть информация о погибшем arrow

Подтопление Николаевщины: есть информация о погибшем

8 июня 2023 13:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подтопление Николаевщины: есть информация о погибшем
Подтопление Николаевской области Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате подрыва кафирами Каховской ГЭС в Николаевской области, села Снигиревская, Широковская и Гороховская стали подтопленными. В настоящее время сообщается об одном погибшем лице.

Об этом сообщает начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Читайте также:

Уже зафиксирована первая жертва Николаевской области от стихийной катастрофы — 53-летнего мужчины из села Васильевка, который отказался от эвакуации и заплатил за это своей жизнью.

Местные полицейские находятся в постоянной готовности, используя плавсредства для патрулирования затопленных территорий и поиска нуждающихся в помощи.

"Ситуация на контроле. Обращаюсь к местным жителям, если вы нуждаетесь в какой-либо помощи, сразу звоните по телефону 102. Но ни в коем случае не пренебрегайте возможностью эвакуироваться на безопасные территории", — отметил Сергей Шайхет.

Напомним, уровень воды в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС уже поднялся до +101 см. Критический показатель для города +105 см. Как добавил мэр Николаева, на нижней набережной в центре города из-за подъема воды начали образовываться провалы. Уже два человека мало в них не попали.

Отметим, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас