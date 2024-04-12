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Пєсков зробив нову заяву щодо переговорів з Україною

12 квітня 2024 08:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Пєсков зробив нову заяву щодо переговорів з Україною
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: AA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова до переговорів з Києвом. Він звинуватив Україну в небажанні до діалогу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, у російському Кремлі заявляють, що Україна не хоче діалогу та мирних перемовин. 

За словами Пєскова, Москва для переговорів відкрита.

"РФ відкрита до переговорів з Україною, але в умовах, коли Київ сам собі їх заборонив, Москва не бачить горизонтів попереду", — сказав він.

Прессекретар Путіна прокоментував майбутню конференцію щодо України, яка відбудеться в червні у Швейцарії. Він заявив, що переговорний процес без РФ "безглуздий і, власне, є даремним процесом".

Нагадаємо, Путін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що Москва готова до переговорів з Києвом. 

На думку військового аналітика Тараса Чмута, Україні варто починати переговори з Росією, маючи сильну позицію. 

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що діалог з Путіним буде тоді, коли глава Кремля втратить окуповані з 2022 року українські території.

володимир путін
переговори
Дмитро Пєсков
Москва
війна в Україні
Росія

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