Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Песков сделал новое заявление по поводу переговоров с Украиной arrow

Песков сделал новое заявление по поводу переговоров с Украиной

12 апреля 2024 08:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Песков сделал новое заявление по поводу переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: AA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. Он обвинил Украину в нежелании к диалогу.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Заявление Кремля по переговорам с Украиной

Так, в российском Кремле заявляют, что Украина не хочет диалога и мирных переговоров.

По словам Пескова, Москва для переговоров открыта.

"РФ открыта для переговоров с Украиной, но в условиях, когда Киев сам себе их запретил, Москва не видит впереди горизонтов", — сказал он.

Пресс-секретарь Путина прокомментировал предстоящую конференцию по поводу Украины, которая состоится в июне в Швейцарии. Он заявил, что переговорный процесс без РФ "бессмысленный и, по сути, является бесполезным процессом".

Напомним, Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом.

По мнению военного аналитика Тараса Чмута, Украине следует начинать переговоры с Россией, имея сильную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Путиным будет тогда, когда глава Кремля потеряет оккупированные с 2022 года украинские территории.

владимир путин
переговоры
Дмитрий Песков
Москва
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб