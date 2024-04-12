Песков сделал новое заявление по поводу переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: AA

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. Он обвинил Украину в нежелании к диалогу.

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, в российском Кремле заявляют, что Украина не хочет диалога и мирных переговоров.

По словам Пескова, Москва для переговоров открыта.

"РФ открыта для переговоров с Украиной, но в условиях, когда Киев сам себе их запретил, Москва не видит впереди горизонтов", — сказал он.

Пресс-секретарь Путина прокомментировал предстоящую конференцию по поводу Украины, которая состоится в июне в Швейцарии. Он заявил, что переговорный процесс без РФ "бессмысленный и, по сути, является бесполезным процессом".

Напомним, Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом.

По мнению военного аналитика Тараса Чмута, Украине следует начинать переговоры с Россией, имея сильную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Путиным будет тогда, когда глава Кремля потеряет оккупированные с 2022 года украинские территории.