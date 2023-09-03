Пилот из РФ, посадивший в Украине вражеский вертолет, появился в тизере докфильма ГУР

Российский пилот, переправивший вертолет. Фото: скриншот с видео

К годовщине создания ГУР, 7 сентября, в Украине покажут фильм о пилоте, который перегнал в Украину российский вертолет МИ-8 с запчастями для вражеских истребителей. В тизере фильма появился сам пилот.

Об этом стало известно из кадров опубликованных ГУР.

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Что известно о документальном фильме с российским пилотом

Ранее руководитель разведки Кирилл Буданов анонсировал документальный фильм о российском пилоте, который переправил вражеский вертолет в Украину. Показ состоится 7 сентября — на годовщину ГУР.

В тизере документального фильма, вероятно, появился российский пилот, перегнавший в Украину вертолет МИ-8.

"Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, это только вопрос времени…", — говорит вероятно российский пилот в промо фильма "Сбитые летчики России".

Что известно о спецоперации с участием российского пилота

Как сообщил офицер ВСУ Артем Шевченко, эта спецоперация ГУР называлась "Синица" и состоялась 9 августа.

"Командир экипажа, молодой офицер, понимал с самого начала преступность и неправедность войны, развязанной его агрессивным государством, поверил нашим военным разведчикам и успешно перелетел на сторону добра, света и справедливости", — говорится в сообщении.

К перелету на подконтрольную Украине территорию готовились полгода. Задача российского пилота походила на операцию "Бриллиант", которую в 1996 году провел израильский "Моссад", когда убедил иракского пилота похитить самый современный на тот момент советский Миг-21.

Напомним, командир "Артана" рассказал новые детали операции ГУР в Черном море.

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