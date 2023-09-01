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У ГУР заявили, що мер Москви збрехав про збиття дронів у області

1 вересня 2023 13:54
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Валерія Пержун
редактор
У ГУР заявили, що мер Москви збрехав про збиття дронів у області
Пожежа у Любенцях Московської обл. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вранці, 1 вересня, у Московській та Курській областях лунали вибухи. Мер Москви повідомив про роботу ППО. Однак у регіоні горить завод, де вироблять електроніку для ракет.

Про це провідомив речник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

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Після атаки БПЛА у Любенцях Московської області горить завод. Мер Москви Сергій Собянін заявив про те, що працює протиповітряна оборона. У ГУР своєю чергою запевняють, що жодного збиття дронів не було. 

"Собянін збрехав — нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет", — розповів Юсов.

Як пише РБК-Україні, операцію організувала українська розвідка. Проте в ГУР ніяк не спростовують і не підтверджують цю інформацію. 

Нагадаємо, Буданов заявив, що після поразки РФ захоче реваншу, у нас буде 10 років, щоб підготуватися.

Також очільник ГУР розповів про замахи РФ на Зеленського

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