У ГУР заявили, що мер Москви збрехав про збиття дронів у області

Пожежа у Любенцях Московської обл. Фото: скриншот з відео

Вранці, 1 вересня, у Московській та Курській областях лунали вибухи. Мер Москви повідомив про роботу ППО. Однак у регіоні горить завод, де вироблять електроніку для ракет.

Про це провідомив речник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

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Після атаки БПЛА у Любенцях Московської області горить завод. Мер Москви Сергій Собянін заявив про те, що працює протиповітряна оборона. У ГУР своєю чергою запевняють, що жодного збиття дронів не було.

"Собянін збрехав — нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет", — розповів Юсов.

Як пише РБК-Україні, операцію організувала українська розвідка. Проте в ГУР ніяк не спростовують і не підтверджують цю інформацію.

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