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Піонтковський розповість про атаку дронів на Москву та реакцію США: ефір Новини.LIVE

31 травня 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Піонтковський розповість про атаку дронів на Москву та реакцію США: ефір Новини.LIVE
Публіцист Андрій Піонтковський. Фото: ukrlife.tv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський у прямому ефірі Новини.LIVE розповість про атаку дронів на Москву та реакцію Путіна. Він також поговорить про те, як США коментують подібні інциденти. 

Подивитися ефір можна о 17:00 на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Публіцист разом з ведучою Ланою Шевчук обговорить Китай та його шантаж. Піонтковський також розповість про актуальну ситуацію на фронті. 

Нагадаємо, 30 травня зранку російську столицю Москву атакували близько 25 безпілотників. Росіяни визнали, що ці дрони — невідомої їм конструкції, а боротися з ними дуже непросто.

Також ми писали, що депутат РФ Олександр Хінштейн опублікував місця, де впали збиті безпілотники у Підмосков'ї. Якщо інформація правильна, то один із них приземлився неподалік резиденції Путіна.

Додамо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що російська диктаторська влада не відповість на знак помсти за повітряні атаки на Москву ядерним ударом по Україні. Оскільки це не закладено в сценарій так званої "спеціальної військової операції".

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