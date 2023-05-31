Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пионтковский расскажет об атаке дронов на Москву и реакцию США: эфир Новини.LIVE arrow

Пионтковский расскажет об атаке дронов на Москву и реакцию США: эфир Новини.LIVE

31 мая 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пионтковский расскажет об атаке дронов на Москву и реакцию США: эфир Новини.LIVE
Публицист Андрей Пионтковский. Фото: ukrlife.tv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский в прямом эфире Новини.LIVE расскажет об атаке дронов на Москву и реакцию Путина. Он также поговорит о том, как США комментируют подобные инциденты.

Посмотреть эфир можно в 17:00 на You-Tube канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Прямой эфир с Пионтковским

Публицист вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудит Китай и его шантаж. Пионтковский также расскажет об актуальной ситуации на фронте.

Напомним, 30 мая утром российскую столицу Москву атаковали около 25 беспилотников. Россияне признали, что эти дроны — неизвестной им конструкции, а бороться с ними очень непросто.

Также мы писали, что депутат РФ Александр Хинштейн опубликовал места, где упали сбитые беспилотники в Подмосковье. Если информация правильная, то один из них приземлился недалеко от резиденции Путина.

Добавим, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что российские диктаторские власти не ответят в знак мести за воздушные атаки на Москву ядерным ударом по Украине. Поскольку это не заложено в сценарии так называемой "специальной военной операции".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас