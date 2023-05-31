Пионтковский расскажет об атаке дронов на Москву и реакцию США: эфир Новини.LIVE
Публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский в прямом эфире Новини.LIVE расскажет об атаке дронов на Москву и реакцию Путина. Он также поговорит о том, как США комментируют подобные инциденты.
Посмотреть эфир можно в 17:00 на You-Tube канале Новини.LIVE.
Прямой эфир с Пионтковским
Публицист вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудит Китай и его шантаж. Пионтковский также расскажет об актуальной ситуации на фронте.
Напомним, 30 мая утром российскую столицу Москву атаковали около 25 беспилотников. Россияне признали, что эти дроны — неизвестной им конструкции, а бороться с ними очень непросто.
Также мы писали, что депутат РФ Александр Хинштейн опубликовал места, где упали сбитые беспилотники в Подмосковье. Если информация правильная, то один из них приземлился недалеко от резиденции Путина.
Добавим, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что российские диктаторские власти не ответят в знак мести за воздушные атаки на Москву ядерным ударом по Украине. Поскольку это не заложено в сценарии так называемой "специальной военной операции".