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После деоккупации Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля", — Андрющенко

15 августа 2023 18:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
После деоккупации Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля", — Андрющенко
Мариуполь в апреле 2022 года. Фото: Мариупольский городской совет
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

После освобождения от российских оккупантов Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля". Россия под видом "восстановления" продолжает лишь разрушать город.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона "Единые новости".

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Разрушение города

По его словам, российские военные готовятся к защите Мариуполя так, чтобы от города ничего не осталось.

"Отстроим, главное вернуться домой, потому что Мариуполь — это люди. Они уничтожают единственное, что осталось после большевиков, после нацистов — улицы Куинджи, Греческую, Митрополитскую — они их сносят. Перемалывают исторические артефакты вместе с мусором", отметил он.

В каком состоянии дома в Мариуполе

Дома в Мариуполе остаются без канализации, с аварийным потолком и грибком. Таковы последствия "ремонтов", которые делают оккупанты.

Напомним, ранее российские оккупанты начали очередную волну выселения жителей Мариуполя. В этот раз в Приморском районе города.

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