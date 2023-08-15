После деоккупации Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля", — Андрющенко
После освобождения от российских оккупантов Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля". Россия под видом "восстановления" продолжает лишь разрушать город.
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона "Единые новости".
Разрушение города
По его словам, российские военные готовятся к защите Мариуполя так, чтобы от города ничего не осталось.
"Отстроим, главное вернуться домой, потому что Мариуполь — это люди. Они уничтожают единственное, что осталось после большевиков, после нацистов — улицы Куинджи, Греческую, Митрополитскую — они их сносят. Перемалывают исторические артефакты вместе с мусором", — отметил он.
В каком состоянии дома в Мариуполе
Дома в Мариуполе остаются без канализации, с аварийным потолком и грибком. Таковы последствия "ремонтов", которые делают оккупанты.
Напомним, ранее российские оккупанты начали очередную волну выселения жителей Мариуполя. В этот раз в Приморском районе города.