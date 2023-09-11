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После истории с вертолетом резко увеличилось количество россиян, готовых сдаться в плен, — ГУР

11 сентября 2023 15:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
После истории с вертолетом резко увеличилось количество россиян, готовых сдаться в плен, — ГУР
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В августе Главное управление разведки провело спецоперацию "Синица", во время которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину российский вертолет Ми-8. После этого количество российских военнослужащих, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

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"Есть сильный прорыв по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" — скачок произошел примерно на 70 процентов в день", — заявил Юсов.

Прокомментировал Юсов также информацию по телеграммам-каналам, что якобы лицу, которое передаст Украине истребитель МиГ, дадут два миллиона долларов.

"Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет", — говорит он.

Ранее мы сообщали, что российский пилот и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, перевозивший воздушное судно в Украину во время спецоперации ГУР, рассказал, что произошло с другими пилотами. По его словам, по вертолету был открыт огонь во время пересечения границы.

Напомним, к годовщине создания ГУР, 7 сентября, в Украине покажут фильм о пилоте, который перегнал в Украину российский вертолет МИ-8 с запчастями для вражеских истребителей. В тизере фильма появился сам пилот.

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