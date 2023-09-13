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Після військового кабінету Зеленський анонсував відчутні результати для ворога

13 вересня 2023 14:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Після військового кабінету Зеленський анонсував відчутні результати для ворога
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет. Він анонсував відчутні результати для російських окупантів.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави зазначив, що сьогодні деталей не буде.

"Але результати будуть. Ворог їх відчує", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет. За його словами, говорили лише про фронт та підготовку до зустрічних дій ворога.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський та голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планують зустріч у Нью-Йорку. Дипломатична зустріч буде здійснена найближчим часом у рамках Генеральної Асамблеї ООН.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години".

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