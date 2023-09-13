После военного кабинета Зеленский анонсировал ощутимые результаты для врага
Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. Он анонсировал ощутимые результаты для российских оккупантов.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Военный кабинет
Глава государства отметил, что сегодня деталей не будет.
"Но результаты будут. Враг их почувствует", — добавил Зеленский.
Напомним, во вторник, 12 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. По его словам, говорили только о фронте и подготовке к встречным действиям врага.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху планируют встречу в Нью-Йорке. Дипломатическая встреча будет проведена в ближайшее время в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа".