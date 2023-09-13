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После военного кабинета Зеленский анонсировал ощутимые результаты для врага

13 сентября 2023 14:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После военного кабинета Зеленский анонсировал ощутимые результаты для врага
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. Он анонсировал ощутимые результаты для российских оккупантов.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Глава государства отметил, что сегодня деталей не будет.

"Но результаты будут. Враг их почувствует", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 12 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. По его словам, говорили только о фронте и подготовке к встречным действиям врага.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху планируют встречу в Нью-Йорке. Дипломатическая встреча будет проведена в ближайшее время в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа".

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