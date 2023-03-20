Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України. Про їх передання було оголошено у січні цього року.

Про це Пісторіус сказав перед засіданням Ради Європейського Союзу, передає "Європейська правда".

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Очільник міністерства оборони заявив, що центральною темою під час обговорення "знову є і повинна бути підтримка України". За його словами, Німеччина — найбільший прихильник України.

Пісторіус розповів про тренування українських військових на комплексах ППО та танках. Він зазначив, БМП Marder перебувають в дорозі.

"Наразі понад 1000 українських солдатів проходять підготовку на комплексах протиповітряної оборони, на Leopard, Marder. Marder уже на шляху до України", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що країна виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він приїде до ФРН.

Також ми писали, що офіційний Берлін передав Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.

Додамо, уряд Німеччини сповільнює постачання в Україну боєприпасів. Водночас оборонні компанії країни навпаки готові нарощувати поставки.