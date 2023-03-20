Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Об их передаче было объявлено в январе этого года.
Об этом Писториус сказал перед заседанием Совета Европейского Союза, передает "Европейская правда".
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Глава министерства обороны заявил, что центральной темой во время обсуждения "опять есть и должна быть поддержка Украины". По его словам, Германия — самый большой поклонник Украины.
Писториус рассказал о тренировках украинских военных на комплексах ПВО и танках. Он отметил, что БМП Marder находятся в пути.
"Сейчас более 1000 украинских солдат проходят подготовку на комплексах противовоздушной обороны, на Leopard, Marder. Marder уже на пути в Украину", — добавил Писториус.
Напомним, министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что страна исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он приедет в ФРГ.
Также мы писали, что официальный Берлин передал Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для залпового огня MARS II.
Добавим, что правительство Германии замедляет поставки в Украину боеприпасов. В то же время, оборонные компании страны наоборот готовы наращивать поставки.