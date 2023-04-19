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Південна Корея може вперше надати військову допомогу для України

19 квітня 2023 07:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Південна Корея може вперше надати військову допомогу для України
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги. Це відбудеться, якщо країна зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, передає Reuters.

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Юн сказав, що його уряд вивчає можливість допомогти Україні захистити і відновити її, так само як Південна Корея отримала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці", — заявив Юн.

Це був перший випадок, коли Сеул висловив готовність надати Україні зброю, більш ніж через рік після того, як виключив можливість надання летальної допомоги.

За словами президента Південної Кореї, не може бути обмежень щодо підтримки захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення відповідно до міжнародного та внутрішньодержавного права.

Нагадаємо, 15 квітня, в Сеулі відбулися переговори міністрів закордонних справ Південної Кореї та Німеччини. Пак Цзінь та Анналена Бербок обговорили війну в Україні та співпрацю в більш широкому Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також ми писали, що 18 квітня, уряд Німеччини повідомив, що надав Україні систему ППО Patriot та ракети для нього. Ця допомога була надана протягом останнього тижня. 

Додамо, Україна отримала від Словаччини усі обіцяні цією країною 13 винищувачів МіГ-29. З міркувань безпеки вони були перевезені до України наземним шляхом.

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